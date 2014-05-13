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مظهر شاهين يطالب الأزهر بخلع عمامة "الشاذلى" بعد رفعه أذان الشيعة

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مظهر شاهين يطالب الأزهر بخلع عمامة "الشاذلى" بعد رفعه أذان الشيعة مظهر شاهين يطالب الأزهر بخلع عمامة "الشاذلى" بعد رفعه أذان الشيعة

طالب مظهر شاهين، خطيب وإمام مسجد عمر مكرم، الأزهر الشريف بخلع عمامة الدكتور فرج الله الشاذلى، أمين عام نقابة القراء ومنعه من القراءة، بعد رفعه الأذان الشيعى فى العراق.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً" على فضائية "دريم2"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن الشيعة يعتقدون أن مؤسسة الأزهر الشريف اختطفت الدين منهم، مؤكّدًا أنهم يعتقدون أن الخلافة خُطِفَت من سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه.

وأوضح "هذه مسألة بها فوارق جوهرية بيننا وبينهم، وكان يجب على الشيخ فرج الله الشاذلى أن يرفض رفع الأذان الشيعى بالعراق".

وتابع شاهين، "الشاذلى الذى رفع الأذان الشيعى أنكر بعض الآيات المخالفة لعقيدتنا، وما فعله هذا الشيخ مفيد للشيعة أكثر ضد الأزهر".

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http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1662030#.U3F-F_mSxeg

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