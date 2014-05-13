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"طب عين شمس" تفتتح اليوم المؤتمر الدولى العاشر للطب النفسى

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"طب عين شمس" تفتتح اليوم المؤتمر الدولى العاشر للطب النفسى "طب عين شمس" تفتتح اليوم المؤتمر الدولى العاشر للطب النفسى

يفتتح قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسى بكلية الطب بجامعة عين شمس صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولى العاشر للطب النفسى والخامس للعلوم العصبية، بمركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس، تحت عنوان "الرعاية الصحية فى الممارسة الطبية للأمراض النفسية والعصبية".

يشارك فى حضور المؤتمر الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أحمد عماد عميد كلية الطب ، والدكتورة سامية عاشور رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسى بطب عين شمس، والدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، والدكتورة صفية عفت رئيس مركز الطب النفسى بطب عين شمس، ونخبة من الأساتذة والمتخصصين، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى بعد غد الخميس بأحد فنادق القاهرة.

وقالت الدكتور سامية عاشور فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر سيناقش كل ما هو جديد فى الطب النفسى والأمراض وطرق علاجها والكشف عن الأمراض كالصرع والشيخوخة وغيرها.

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