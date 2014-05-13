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صباحي في الشرقية اليوم برفقة نور فرحات وخالد داوود

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صباحي في الشرقية اليوم برفقة نور فرحات وخالد داوود صباحي في الشرقية اليوم برفقة نور فرحات وخالد داوود

يقوم حمدين صباحيالمرشح الرئاسي  اليوم الثلاثاء بزيارة لمحافظة الشرقية، حيث تقيم الحملة مؤتمرًا شعبيًا بقاعة ” الواحة ” – مدخل الزقازيق من ناحية منيا القمح، في الرابعة عصرًا.

ويرافق صباحي في زيارته اليوم الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات، والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، والدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي وعضو لجنة البرنامج الانتخابي، والمتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور خالد داوود، بالإضافة إلى السيد رضا شومان من القيادات الحزبية بالشرقية والدكتور إيهاب وهبة عضو مجلس أمناء التيار الشعبي.

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