محلب: وقف الحجز على أموال الأندية ومنحها فترة سماح عامين قبل سداد الضرائب المتأخرة

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مساء أمس إجتماعاً مع السادة أعضاء لجنة الأندية. حضر الاجتماع كل من السيد وزير الشباب والرياضة، والسيد وزير المالية. وخلال الاجتماع، تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس لجنة الأندية حول عدد من الموضوعات المشكلات التى تواجه الأندية المصرية وأهمها:

1- مشكلة مبالغ الضرائب المتراكمة على الأندية ، وكذا مستحقات التأمينات الاجتماعية المتأخرة، وتأثيراتها على قدرة الأندية على إدارة شئونها والإنفاق على أعمال التطوير نظراً لقيام مصلحتى الضرائب والتأمينات بالحجز على أرصدة الأندية وأية موارد ترد إليها.

2- موضوع حضور الجماهير لمباريات الدورة الرباعية للدورى المصرى لكرة القدم، والجهود التى قامت بها اللجنة بالتنسيق مع السادة وزراء الداخلية والشباب والرياضة والتنمية المحلية لتنظيم عملية دخول الجماهير المباريات وفق ضوابط صارمة تضمن تحقيق الأمان للجماهير.

3- موضوع المتأخرات والمبالغ المستحقة لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون مقابل البث التليفزيونى للمباريات.

4- موضوع أهمية تحقيق مصالحة بين جماهير الناديين الأهلى والمصرى، لما لذلك من أثر طيب ليس على عناصر لعبة كرة القدم فقط، وإنما على مصرنا الحبيبة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء على أنه يعى ويقدر قيمة الرياضة وأهميتها للفرد والمجتمع، خاصة وأن له تجربة سابقة من العمل فى هذا المجال، وأضاف أن الحكومة تقدر حجم الصعوبات التى تواجهها الأندية فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد ، ومن ثم فإن الحكومة لن تألو جهداً عن تقديم أقصى ما فى وسعها لدعم الرياضة المصرية.

وحول موضوع المصالحة بين جماهير الأهلى والمصرى أكد رئيس الوزراء أنه على استعداد لبذل كل الجهود لإتمام هذه المصالحة، مشيراً إلى أن الوطن فى حاجة الآن أكثر من أى وقت مضى إلى الاصطفاف ونبذ الفتنة والفُرقة، حتى يكتمل إنجاز خارطة المستقبل بنجاح وتبدأ مصر مرحلة بناء وتنمية حقيقية تقوم على الجهد والعمل وتكريس سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.

وتقديراً من الحكومة للدور الذى تقوم به الأندية فى صناعة الأبطال الرياضيين وتحقيق الإنجازات لمصر فى كافة المحافل الإقليمية والدولية، وأخذاً فى الاعتبار الظروف التى تمر بها البلاد، فقد تقرر ما يلى:

1- منح الأندية فترة سماح عامين قبل أن تبدأ سداد المتأخرات من الضرائب.

2- البدء فوراً فى عملية جدولة للضرائب المتأخرة.

3- وقف الحجز على أموال الأندية وأرصدتها.

4- دفع الضرائب والتأمينات الجديدة أولاً بأول دون تأخير منعاً لتكرار مشكلة المتأخرات فى المستقبل.

كما وجه رئيس الوزراء بقيام السيد وزير الشباب والرياضة ببحث مشكلة المتأخرات المستحقة لدى الإذاعة والتليفزيون مع السيدة وزيرة الإعلام، من أجل إيجاد حل عاجل لهذا الموضوع. وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس وأعضاء لجنة الأندية الشكر لرئيس الوزراء على استجابته السريعة، وعلى ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع من حلول لعدد من المشكلات التى تواجه الأندية والرياضة فى مصر.