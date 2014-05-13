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حملة امنية مكبره تضبط 9 متهمين في وقائع مختلفة و23 قضية تموينية و مخدرات‎ بالمنيا

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حملة امنية مكبره تضبط 9 متهمين في وقائع مختلفة و23 قضية تموينية و مخدرات‎ بالمنيا حملة امنية مكبره تضبط 9 متهمين في وقائع مختلفة و23 قضية تموينية و مخدرات‎ بالمنيا

القت السلطات الامنية القبض علي متهمين خلال حملة امنية مكبره ضمت مختلف الوحدات داخل مديرية الامن نجحت خلالها في القاء القبض علي 9 تهمين بينهم متهم من مركز العدوة في القضية رقم 300 جنايات العدوة والمقيدة برقم 28 كلي شمال العدوة اقتحام المركز و2متهمين بإثارة الشغب .

بالاضافة إلى القبض علي 6 متهمين في قضايا متنوعه وهم خالد ف 25 سنه عامل ابوقرقاص في القضية رقم 1207 لسنة 2013 جنح ابوقرقاص سرقة كابلات ومحمد س 27 سنه ابوقرقاص في القضية رقم 8673 لسنة 2014 جنايات المركز سلاح ناري واحمد ر 25 سنه عامل من بني مزار في القضية رقم 17213 لسنة 2012 جنح المركز شروع في قتل ومحسن م 39 سنه عاطل في القضية رقم 7735 لسنة 2014 جنح قسم المنيا مشاجرة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص و نادية ع 55 ربة منزل من مدينة المنيا في القضية رقم 250 لسنة 2014 جنايات القسم مشاجرة وعاه مستديمة ومفتاح ل 48 سنه من العدوة في القضية رقم 1098 لسنة 2014 إداري مركز العدوة سلاح ناري .

كما نجحت الحملة في ضبط ضبط 32 قضية تموينية منها ضبط عادل ع 28 سنه من ملوي لحيازته وتجميعه 1230 لتر بنزين مدعم تمهيدًا لبيعه بالسوق السوداء وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9563 لسنة 2014 جنح مركز ملوي .

كما نجحت السلطات الامنية ايضا في ضبط القبض كلا من محمد ا 23 سنه ومحمد ر 35 سنه سائق وبحوزتهما 600 قرص من عقار الاباترل المخدر بقصد الاتجار وتجرر عن ذلك المحضر رقم 1813 لسنة 2014 إداري مركز دير مواس .

كما تم ضبط 15 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 13 متهم وتم تنحرير المحاضر عنها وعرض المتهمين علي النيابه

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