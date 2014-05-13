تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط 4 قطع سلاح خلال حملة امنية بسوهاج بيانها كالتالي :

1- بندقية اليه عيار 7.62×39 م تحمل رقم 15111814 على جسم السلاح و 10 طلقات حية من ذات العيار بحيازة عماد محمد احمد حسين سن33 حاصل على بكالوريوس خدمه اجتماعيه ومقيم شطورة – مركز طهطا 00 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2166 اداري مركز طهطا لسنة 2014م .

2- بندقية اليه عيار 7.62×39 م تحمل رقم 195482684 على جسم السلاح و 4 طلقات حية من ذات العيار حيازة المتهم حسنى محمد عمر سن 65 مزارع ومقيم – شطورة -مركز طهطا 00وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2167 اداري مركز طهطا لسنة 2014م .

3- بندقية اليه عيار 7.62×39 م مطموسة الأرقام حيازة المتهم ضياء خليفة محمود محمد الشربينى سن 18 فلاح ومقيم بنى عمار- مركز طهطا وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز طهطا لسنة 2014م .

4- فرد روسى محلي الصنع وعدد ” 4 ” طلقات حية من ذات العيار حيازة احمد عبد الشافى جابر على سن 20 فلاح ومقيم بنهو- مركز طهطا وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز طهطا لسنة 2014م .

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المضبوطات