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ضبط عدد 3 قضايا مخدرات خلال حملة امنية بسوهاج‎

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ضبط عدد 3 قضايا مخدرات خلال حملة امنية بسوهاج‎ ضبط عدد 3 قضايا مخدرات خلال حملة امنية بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عدد 3 قضايا مخدرات خلال حملة امنية بسوهاج بيانها كالتالي :-

1- قطعة صغيرة الحجم لمادة داكنة اللون يشتبة ان تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 10 جرام ، وكذا  14  قرص تامول المخدر ومبلغ مالي قدره 45 جنيه وهاتف محمول بحيازة حازم على انور الشرقاوى سن 18 عامل ومقيم شارع الجزيرة- بندر جرجا، بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1052 اداري قسم جرجا لسنة 2014م .

2- عدد ” 20 ” قرص تامول المخدر بحيازة احمد جمال محمد عبد اللة سن 24 عامل ومقيم مشطا – مركز طما وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2110 اداري مركز طما لسنة 2014م .

3- قطعة صغيرة الحجم لمادة داكنة اللون يشتبة ان تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 7 جرام بحيازة عصام السيد حسين عيسى سن 24 حاصل على دبلوم ومقيم شارع عمار بن ياسر- قسم ثان سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1685 إداري قسم ثان سوهاج 2014م .

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