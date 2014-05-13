بالصور.. الزفاف الجماعى لـ 150 عريس وعروسة و75 ألف جنيه وأدوات كهربائية وسفرة وأنتريه بكفر الشيخ

أقامت جمعية نهر الخير بكفر الشيخ بالتعاون مع محافظ كفر الشيخ وبعض رجال الاعمال والشركات الخاصة تحت رعاية المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفرالشي حفل زفاف جماعى لعدد 150 عريس وعروسة من ابناء محافظة كفرالشيخ ومن ذوى الأحتياجات الخاصة والغير القادرات بقاعة الف ليلة وليلة بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ.. حيث قامت جمعية الرعاية الاجتماعية والدينية بالأزهر الشريف بكفرالشيخ بتجهيز متطلبات حفل الزفاف الجماعى لعدد 150 عريس وعروسة وتزويدهم بمتطلبات عش الزوجية من أثاث وخلافه .

كما ساهمت إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة فى هذه الاحتفالية بتقديم الدعم المناسب لهؤلاء الشباب من منطلق حرص القوات المسلحة على خدمة شعب مصر فى مختلف المجالات .

حضر الحفل المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، والمهندس حافظ عيسوى السكرتير العام، واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد، وعلى عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن، والدكتور محمد السروى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وأشرف صحصاح عضو الاتحاد العام لغرفة السياحة والإعلامى زايد الزاهد، والعقيد شكرى الجندى نائب مأمور قسم أول كفر الشيخ، والعميد محمد طلبه مدير حديقة صنعاء بكفر الشيخ.

وتضمن الحفل تجميع العرائس وإعداد موكب زفاف جماعى لهم بالمزمار البلدى وفرق الموسيقى والغناء وفرق الفنون والآلات الشعبية بمديرية الثقافة بكفرالشيخ طاف شوارع المدينة حتى مقر الحفل الذى تضمن عشاء جماعى وقدمت العديد من الفقرات الفنية والغنائية .

الجدير بالذكر أن هذا الحفل يقام كل عام تحت رعاية المحافظ حيث تم توسيع دائرة الأستفادة من المساعدات التى تقدمها المحافظة وأجهزتها المختلفة و المتبرعين والرعاة لهذا الحفل الخيرى لكى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من الشباب المقبلون على الزواج الذين يحتاجون الى المساعدة فى اتمام الزواج لتخفيف العبء عن كاهل أسرهم .

وفى نهاية الحفل قام المحافظ باهداء كل عريس وعروسة مبلغ 1000 جنيه لبدء حياتهم الزوجية وتوزيع اثاث عش الزوجية والاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية .