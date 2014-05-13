ضبط بائعه تقوم ببيع استمارات بطاقات رقم قومى بختم نقابة المهن الزراعية بالدقهلية‎

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على بائعه تقوم ببيع أستمارات بطاقات رقم قومى بختم نقابة المهن الزراعية.

تلقى اللواء حسن عبد الحى مدير امن الدقهلية أخطارا من العميد السعيد عمارة مديرالمباحث الجنائية بالمديرية بوردمعلومات أكدتها التحريات السريه لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردى تفيد قيام إحدى المحلات – الكائنه ببندر الكردى ببيع إستمارات بطاقة الرقم القومى مختومه بخاتم نقابة المهن الزراعيه .

وبتقنين الإجراءات إنتقل ضباط وحدة مباحث القسم والقوه المرافقه إلى محل البرنسيسه لبيع الخردوات والأدوات المكتبيه – الكائن ببندر الكردى وبتفتيشه عُثر بداخله على [ إستمارة بطاقة رقم قومى مختومه بخاتم نقابة المهن الزراعيه " بدون بيانات " وكميه من الألعاب الناريه ومبلغ مالى قدره 200 جنيه ] .

وتم القبض بائعه بالمكتبه واعترفت بأنها تحصلت على إستمارات بطاقة الرقم القومى من احد الاشخاص، حيث يقوم بشراء تلك الإستمارات – وختمها بخاتم نقابة المهن الزراعيه وتقوم هى ببيعها للمواطنين وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة تجارتهما الغير مشروعه تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بذات المضمون السالف سرده وتحرر عن ذلك المحضر رقم 794 إدارى قسم شرطة الكردى لسنة 2014م .