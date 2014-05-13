ضبط كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر بالدقهلية

تمكنت شرطة التموين بالدقهلية من ضبط كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر .

تلقى اللواء حسن عبد الحى مدير امن الدقهلية أخطارا من شرطة التموين بشن حملة تموينية تحت إشراف ضباط ومفتشي تموين الإدارة أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن محل لبيع السجائر بناحية شارع العباسي وذلك لحيازتة عدد 98 قاروصة سجائر ماركة أمريكان ليجند مستوردة ومهربة من الجمارك بكل قاروصة عدد 10 علبة بإجمالى عدد980 علبة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها وعدم تدوين اى بيانات بالغة العربية إلى جانب اللغة الإنجليزية وعدم تدوين التحذير ( احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة ) بالمخالفة لأحكام القانون رقم 118 لسنة1975 الخاص بالتهرب من الجمارك والقانون رقم154 لسنة 2007 والقرار الوزارى رقم113، لسنه 1994الخاص بالسلع مجهولة المصدر .

تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها .