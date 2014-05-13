تعاوني المدينة المنورة يعد برنامجاً دعوياً لنشر الوسطية

نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة لقاء ضم سبعين طالباً بالجامعة الإسلامية من مختلف الجنسيات بهدف مناقشة سبل استغلال الاجازة الصيفية لدى الطلبة من ذوي التخصصات الشرعية واستثمارها في الدعوة الى الله وتوعية عامة الناس بقضايا الدين ومسائل العقيدة الاسلامية الصحيحة وذلك خلال قضائهم فترة الاجازة في بلدانهم.

تجدر الاشارة إلى أن هذا اللقاء يعقد كل عام مع طلبة الجامعة الاسلامية من ذوي التخصصات الشرعية لتوجيههم وتزويدهم بأهم القواعد في نجاح الدعوة الى الله ومناقشة اهم قضايا الدعوة وابرز المعوقات.

من جانبه أوضح المشرف على البرنامج الشيخ توفيق مصيري أن البرنامج يركز في توجيه طلاب العلم ممن لديهم القدرة على الدعوة وتعليم الناس وتنمية قدراتهم الدعوية وإكسابهم مهارات وأساليب في الدعوة الى الله.