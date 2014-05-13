1000 حالة سرطان للقولون والمستقيم سنوياً بالمملكة

حذر مختص في جراحة القولون والمستقيم من اللجوء إلى التداوي بالأعشاب والطب الشعبي عند الإصابة بأمراض السرطان والذي لم يثبت خلاله وجود فاعلية في العلاج، في الوقت الذي كشف عن ارتفاع سنوي بمعدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بالمملكة وبالتحديد في الأعمار تحت 50 عاما حيث تعد هذه الأورام الأولى لدى الرجال والثانية عند النساء بعد أن وصلت الإصابه بها إلى 5 الاف حالة مابين 2004 – 2009 م بمعدل 1000 حالة سنويا, متوقعا زيادتها بالخمس سنوات الأخيرة إلى 3 أضعاف في ظل عدم وجود احصائيات معلنة من السجل الوطني للأورام خلال هذه الفترة وهو مايقابله انخفاص على المستوى العالمي لهذا المرض بنسبة تصل إلى 5 بالمئة.

وأوضح رئيس قسم الجراحة بمستشفى سعد التخصصي بالخبر الدكتور الحسن النعمي إجراء 280 عملية جراحية لمصابي "سرطان القولون" بالعام الماضي حيث تجاوزت نسبة الشفاء 75 بالمئة لهذه الحالات نتيجة اكتشافها في مرحلة مبكرة وانتظامها بالخطة العلاجية وذلك ضمن ما يقارب 400 حالة مصابة تم فحصها خلال عمله سابقا رئيسا لوحدة القولون والمستقيم بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، محذرا من اللجوء إلى التداوي بالأعشاب والطب الشعبي الذي لم يثبت خلاله وجود فاعلية في العلاج في الوقت الذي تسبب بانعكاسات سلبية لحالات مصابة تمثلت في سيلان الدم والنزيف الحاد أثناء عمليات الجراحة.

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض التوعوي لسرطان القولون والمستقيم الذي نظمته جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مستشفى سعد التخصصي بالخبر أمس الاول بحضور نخبة من الأطباء المختصين وعدد من المتعافين من المرض، ويستمر المعرض لمدة 4 أيام بمقر العيادات الخارجية متضمنا شرحا مفصلا للمرض وطرق الوقاية منه من خلال مجسم للقولون والمستقيم حيث حظي المعرض بإقبال عدد كبير من الزوار والمهتمين بهذا المجال.

وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي بتكاتف الجهود بين الجمعيات المتخصصة والمستشفيات الحكومية والأهلية لمحاربة هذه الأمراض السرطانية من خلال الحملات التوعوية التي تساهم في الحد من انتشارها وتثقيف أفراد المجتمع، مبينا أن الجمعية حرصت على تفعيل دورها في هذا المجال وقدمت العديد من الحملات والمؤتمرات العالمية التي استفاد منها الأطباء وعامة أفراد المجتمع.