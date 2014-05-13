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أمانة عسير تُنير مرافق المتنزهات والحدائق بالطاقة الشمسية

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أمانة عسير تُنير مرافق المتنزهات والحدائق بالطاقة الشمسية أمانة عسير تُنير مرافق المتنزهات والحدائق بالطاقة الشمسية
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أعمدة الإنارة في المتنزهات السياحية تعمل بالطاقة الشمسية

أبها- مريم الجابر

    استفادت أمانة منطقة عسير من الطاقة الشمسية في مشاريع اﻻمانة، وذلك بهدف التوفير واﻻستغناء عن الكهرباء واستخدام الطاقة الشمسية كبديل، وتم ذلك في عملية اﻻنارة في المتنزهات السياحية بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة ومتنزه السودة السياحي.

وكشف المهندس محمد الشاذلي مهندس الكهرباء بالإمانة عن أنه وفق توجيهات ومتابعة أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم محمد الخليل بضرورة اﻻستفادة المباشرة من الطاقة الشمسية بعد نجاحها المبهر في متنزه السودة السياحي وحققت نجاحا كبيرا لفت أنظار المصطافين والأهالي كونها وفرت الجهد في اﻻستغناء عن عمليات الحفر، وتوفير الوقت في ساعات العمل، وبعد هذا النجاح تم تطبيق الفكرة في متنزه اﻻمير سلطان بالفرعاء. الى ذلك سوف تطرح اﻻمانة مشروع اعمدة انارة "ديكورية" يصل عددها الى مايزيد على 500 عمود بأماكن متفرقة وذلك في متنزهات وحدائق أبها، في الوقت الذي يبحث المختصون في أمانة عسير بأن تستخدم كذلك الطاقة الشمسية في كافة الخدمات بالمتنزهات والاستفادة منها في تقديم خدمة شحن الجوال وتشغيل كاميرات المراقبات في أبها، وذلك كبديل عن الكهرباء في خطوة تطويرية تعد فريدة من نوعها على مستوى المملكة ومسابقة للزمن في ان تكون مدينة ابها اﻻولى سياحيا في كافة اﻻتجاهات.

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