حرم أمير الرياض ترعى حفل تخريج طالبات جامعة سلمان بن عبدالعزيز في الخرج

رعت حرم سمو أمير منطقة الرياض الأميرة الدكتورة مشاعل بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن أمس، حفل تخريج 1244 طالبة، يمثلن الدفعة الخامسة من طالبات جامعة سلمان بن عبدالعزيز بالخرج للعام الجامعي 1434 - 1435ه، في قاعة القصر للمؤتمرات بمدينة السيح، بحضور أمهات الطالبات، وقيادات ومنسوبات الجامعة. وبعد استعراض مسيرة الخريجات، بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة الخريجات ألقتها نيابة عنهن الطالبة شهد بنت عبدالله السماري، عبرن خلالها عن مشاعرهن وفرحتهن بهذه المناسبة وبتشريف حرم سمو أمير منطقة الرياض حفلهن.

عقب ذلك عرض فيلم وثائقي عن مسيرة جامعة سلمان بن عبدالعزيز وأبرز منجزاتها، ثم ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي كلمة مسجلة بهذه المناسبة رحب خلالها بحرم سمو أمير منطقة الرياض وقال:

"كم هو جميل أن تقتطعوا جزءاً من وقتكم الثمين لتشاطروا خريجاتنا حفلهن البهيج "، مضيفاً أن هذه مناسبة سنوية متكررة، وفي هذا العام نجدها مزدانة بهذه الكوكبة من بناتنا المشمولات برعاية سمو الأميرة مشاعل بنت محمد، منوهاً بما حظيت به جامعة سلمان بن عبدالعزيز برعاية حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - إيماناً بدور الجامعة الحضاري وبناء المعرفة، متطلعة إلى بناء جيل من الطالبات المبدعات في شتى المجالات العلمية والمعرفية.

واختتم الحفل بتكريم الأميرة مشاعل بنت محمد الطالبات الحاصلات على مراتب الشرف الأولى والثانية، كما تسلمت سموها درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.