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الزمالك في المهمة قبل الأخيرة أمام ' الحضري والبودي جارد '

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الزمالك في المهمة قبل الأخيرة أمام ' الحضري والبودي جارد ' الزمالك في المهمة قبل الأخيرة أمام ' الحضري والبودي جارد '

يخوض الزمالك التحدي قبل الأخير في مشواره في الدوري هذا الموسم عندما يواجه وادي دجلة في الجولة 19 يوم الثلاثاء.

المباراة هي قبل الأخيرة في مشوار الفريق الأبيض والتي قد تعزز آماله في المنافسة على التأهل للدورة الرباعية النهائية أو تنهيها.

فالزمالك يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن اتحاد الشرطة صاحب المركز الثاني والذي سيواجه تليفونات بني سويف في نفس التوقيت.

ويصطدم الزمالك مع اتحاد الشرطة في الجولة الأخيرة من المسابقة والتي ستحسم بشكل كبير هوية المتأهلين من هذه المجموعة، خاصة أنها ستشهد أيضا مواجهة بين الإسماعيلي الثالث وبتروجيت المتصدر.

بينما يخوض وادي دجلة المباراة لتحسين نقاطه فقط بعدما ضمن البقاء في الدوري برصيد 23 نقطة.

الحضري والبودي جارد

أهمية المباراة لا تأتي فقط لكونها حاسمة في مشوار الفريق الأبيض نحو المنافسة على اللقب ولكن للأجواء المتوترة التي أعقبت لقاء الدوري الأول.

فبعد فوز الزمالك على دجلة 3-2 في الدور الأول اشتعلت حرب تصريحات بين الجانبين بعدما صرح هشام زكريا مدرب دجلة أن بعض لاعبي الفريق الأبيض يريدون اللعب لناديه.

وعندها رد أحمد حسام ميدو عبر تويتر "من يريد ترك الزمالك للعب لوادي دجلة يجب الكشف على قواه العقلية".

ليتدخل عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة ومنتخب ويصرح "المختل عقليا هو من يلعب تحت قيادة ميدو"، بينما وصف زكريا المدير الفني للزمالك بأنه يحاول تقليد جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنجليزي ولكنه فاشل.

وانتهى الأمر بعدما هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك كافة الأطراف ووصف زكريا بـ"البودي جارد" وطالب ميدو بالبعد عن تويتر وعدم الرد على أي شخص.

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فيديو اليوم السابع

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