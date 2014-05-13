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هنا شيحة تنفي خبر تحوّل شقيقتها إلى داعية إسلامية

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هنا شيحة تنفي خبر تحوّل شقيقتها إلى داعية إسلامية هنا شيحة تنفي خبر تحوّل شقيقتها إلى داعية إسلامية

الإثنين 12-05-2014 20:45

تردد مؤخراً في العديد من المواقع الإلكترونية، وبعض الصّحف، أنّ الفنانة المعتزلة حلا شيحة أصبحت داعية دينية، وتقوم بإعطاء دروس في أحد المراكز الإسلامية بعد عودتها إلى ، فيما يعود ذلك إلى تأثّرها بزوجها المتديّن.

وبالرغم من التّفاصيل التّي وردت في الخبر، إلاّ أنّ شقيقتها الفنّانة هنا شيحة نفت في تصريح خاصّ لـ"سيدتي نت" كل ما تردد بهذا الشأن، مؤكدةً أنّها تتواصل دائماً مع شقيقتها، ولم يسبق أنّ أخبرتها شيئاً عن عملها كداعية. وشدّدت هنا على أنّه لو حصل ذلك، فشقيقتها ستخبرها به على الفور.

وأضافت شيحا التي صدمت جمهورها بعد أنّ نشرت صوراً لها على موقع انستغرام: "إنّ من قام بكتابة الخبر يبحث عن زيادة مبيعات جريدته أو زيارات موقعه على حساب شقيقتي التّي ابتعدت تماماً عن الصحافة والإعلام واعتزلت الفنّ نهائياً، ولم تعد تريد أنّ يَرد اسمها في الصّحافة، لذا لا أعرف السّبب وراء هذه الأخبار العارية تماماً من الصحة".

 

 

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