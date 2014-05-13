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بالصور.. الطريقة العزمية تحتفل بمولد الإمام "على" وتؤكد دعم السيسى

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نظمت الطريقة العزمية، مؤتمراً لإحياء ذكرى مولد الإمام على كرم الله وجهه، مساء أمس الاثنين، بمقر مشيخة الطريقة، وبدأ المؤتمر بكلمة الشيخ محمد علاء الدين ماضى أبو العزائم، الذى أكد دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات، مشيراً إلى أنه بصدد إطلاق حملة بعنوان "رد الجميل"، رداً لما قدمه المشير للشعب والوقوف بجانبه ضد بطش جماعة الإخوان، مؤكداً أن رد الجميل لهذا الرجل فرض علينا.

وأضاف "أبو العزائم"، أن الحملة تتضمن عقد سلسلة مؤتمرات تجوب محافظات لدعم المشير، مشيراً عقدها فى محافظات الدلتا وصعيد مصر فى شهر مايو، وستبدأ من محافظة كفر الشيخ؛ يوم الخميس 15 مايو، ويليه مؤتمر محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق يوم السبت 17 مايو، ثم بمحافظة البحيرة، بمدينة دمنهور يوم الثلاثاء 20 مايو، أما فى محافظات الصعيد فستكون البداية من أسوان يوم الأحد 18 مايو، ثم المنيا الأربعاء 21 مايو، ثم سوهاج الجمعة 23 مايو، مشيراً إلى أنه سيُعقد على رأس الحملة مؤتمر شعبى حاشد بالقاهرة، بسرادق كبير بشارع مجلس الشعب فى 22 مايو.

وتحدث "أبو العزائم"، عن مكانة أهل البيت الكرام، ودور الإمام على بن أبى طالب على وجه الخصوص فى نصح الأمة وإرشادها، مشيراً إلى ما تعرض له أهل البيت على مر التاريخ من مظالم، مؤكداً أن المظالم سترد عما قريب، مؤكداً أن محبة أهل البيت تتمثل فى التمسك بأخلاقهم والسير على دربهم من أجل مصلحة هذه الأمة.

فيما أُنشدت بعض القصائد فى مدح الإمام على وأهل البيت الطاهرين، وحضر المؤتمر أبناء الطريقة العزمية وأبناء الطرق الصوفية من جميع أنحاء مصر.

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