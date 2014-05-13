لجنه الطرق بجنوب سيناء: تمهيد 80 كيلومتر وتغيير مسار طريق “النقب ونويبع” التي دمرتها السيول

أعلن المهندس جمال المهدى مدير عام مديرية الطرق بجنوب سيناء أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور سعد الجيوشي رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق وعضوية مهندس صبحى ربيع نائب رئيس هيئة الطرق وعصام خضر مدير عام المتابعة الميدانية لحصر خسائر الطرق جراء السيول التي اجتاحت جنوب سيناء الجمعة الماضية وأتت علي مسافات كبيرة من الطرق .

وتبين تعرض مسافة 120 كيلو متر طرق بدءً من طابا وحتى رأس النقب بالإضافة إلي 50 متر طرق من طابا وحتى وادى وتير مروراً بتجمع بدوى الشيخ عطية .

كما تبين تعرض مسافة 40 كيلو متر طرق بدءاً من طابا وحتى رأس النقب بشمال سيناء بطول 25 كيلو متر ما أسهم في توقف حركة الذهاب والإياب للسائحين عبر مطار النقب وتوقف المطار نتيجة لتعرض الطريق للتهالك .

وأشار الي أنه تم الانتهاء من تمهيد طريق نويبع – طابا بطول 60 كيلومتر وإزالة مخلفات السيول من الاطماء وفتحه للمرور ويجرى حالياً تسوية طريق نويبع – رأس النقب للسير عليه مع اختيار مسار جديد لطريق وادى وتير – الشيخ عطيه بطول 50 كيلومتر بعيداً عن مجرى السيل .

من جانبه أكد المهندس صبحى ربيع نائب رئيس هيئة الطرق أن المشكلة الحقيقيه تكمن في طريق طابا – رأس النقب المؤدى الي المطار التابع لهيئة التعمير حيث يتراوح عمق جرف السيول للتربة من 3 أمتار الي 5 أمتار وتقوم الهيئة بتمهيده واصلاحه بعد توقف المطار عن العمل بسبب غلق الطريق وقطعه جراء السيول لمرور السيارات وحالياً يتم التنسيق مع القوات المسلحة لدراسة اختيار مسار آخر لهذا الطريق .

وأشار الي انه خلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم تغيير المسار لا عادة حركة السير علي الطريق مع دراسة انشاء طريق جديد بديل بعيدا عن مجرى السيل.

كما تم تغيير مسار سيارات النقل الثقيل والبضائع والبرادات القادمة من والي مصر عبر ميناء نويبع البحري الي طريق نويبع – شرم الشيخ بصفة مؤقته بعد أن توقف الميناء عن العمل خلال فترة السيول وتم التنبيه علي قطاع المرور بإرشاد قائدى تلك السيارات بعدم تخطى السرعات المقررة قانونياً لتفادى حوادث السير خصوصاً أن الطريق يضم عدة منحنيات خطره ومنازل قد توقع حوادث سير .