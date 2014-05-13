نائب رئيس الدولة يشهد غداً تكريم الفائزين بجائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز

يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صباح غد حفل تكريم الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز والمندرجة تحت برنامج الشيخ خليفة للأداء الحكومي وذلك بقصر الإمارات في العاصمة أبوظبي.

ويكرم سموه الجهات الاتحادية وفرق العمل والأفراد المتميزين وذلك بحضور سمو أولياء العهود وجمع من الشيوخ والوزراء وأكثر من 1000 مسؤول حكومي يمثلون الجهات الاتحادية والمحلية وعدد من الشخصيات وكبار المسؤولين بالدولة.

وتنسجم جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز في أهدافها مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بالأداء وتنسيق الجهود وتشجيع عملية التعلم المستمر ونقل وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والعمل كفريق واحد لترسيخ وتعميم ثقافة التميز لتعمل كافة الجهات الحكومية وفق بوصلة واحدة نحو رؤية الإمارات 2021.

وتهدف الجائزة لإحداث نقلة نوعية وتطوير شامل في أداء الجهات الاتحادية وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الجهات المشاركة لتحقيق التفوق في نتائج أداء القطاع الحكومي، كما تلعب الجائزة دوراً فاعلاً في ترسيخ ثقافة الإبداع وتطوير ممارسات إدارية متميزة تسهم في الارتقاء بخدمة المتعاملين وتدفع عجلة التطوير المستمر للخدمات الحكومية، وتجعل منها نموذجا يحتذى في كافة المحافل ما يعزز من مكانة دولتنا ويبرز دورها كنموذج رائد يحتذى به إقليمياً وعالمياً.

وتنقسم جائزة الإمارات إلى 5 فئات مختلفة هي الفئات الرئيسية والفئات الفرعية وفئة أفضل الممارسات وفئات فرق العمل وأوسمة رئيس مجلس الوزراء، تتوزع على 24 فئة فرعية وذلك لتراعي التنوع في طبيعة عمل الجهات الاتحادية وتلبية أهداف برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في دعم تحقيق التميز في كافة المجالات. كما تختلف فئات جائزة الإمارات من حيث إلزامية الاشتراك وطريقة التقدم للجائزة.