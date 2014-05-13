«الداخلية» و«التربية» تعززان برنامج خليفة لتمكين الطلاب

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر الرئاسة بأبوظبي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزارة التربية والتعليم لتعزيز أهداف برنامج خليفة لتمكين الطلاب.

كما شهد التوقيع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم.

ووقع المذكرة عن جانب ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته الجهة المشرفة على تنفيذ برنامج خليفة لتمكين الطلاب، الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعن جانب وزارة التربية والتعليم مروان أحمد صالح الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم.

خطة عمل

وتهدف المذكرة إلى التزام الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بخطة عمل برنامج خليفة لتمكين الطلاب على مدار العام الدراسي، فضلاً عن تدريب وتأهيل وتعريف المنسقين والمعنيين بأهداف وغايات وآليات عمل برنامج خليفة لتمكين الطلاب من قبل اللجان العاملة به إلى جانب تصميم المواد العلمية والمحتوى التدريبي لتنفيذ عمل برنامج خليفة لتمكين الطلاب بعد الاتفاق عليه مع الطرف الثاني والمشاركة في الفعاليات والأنشطة والفعاليات التي ينفذها الطرف الثاني ودعمها بكافة الإمكانيات الممكنة.

أما الطرف الثاني فيلتزم بإدماج وإدخال موضوعات برنامج خليفة لتمكين الطلاب في المناهج الدراسية بما يتوافق مع منطلقات وأهداف المناهج التربوية وسياساتها إلى جانب دعوة الطرف الأول للمشاركة في تنفيذ الفعاليات والأنشطة المختلفة وترسيخ آليات التعاون والتكامل وفقا للأهداف المشتركة بين الطرفين، فضلاً عن دعوة الطرف الأول إلى عقد اجتماعات دورية مشتركة لتوحيد المضمون التوعوي والإرشادي الموجه إلى الفئة الطلابية والتعرف على المستجدات وآليات دمجها في المنظومة التعليمية.

كما يلتزم الطرف الثاني بالتعاون في الترويج والتسويق لأنشطة وفعاليات وبرامج برنامج خليفة لتمكين الطلاب في مختلف المدارس بما يحقق الأهداف المنشودة منه والمساهمة في تقييم برنامج خليفة لتمكين الطلاب ورصد نتائجه.

حضر توقيع المذكرة عفراء محمد الصابري وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وسيف راشد المزروعي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام، والشيخة خلود القاسمي مدير إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، وحبيبة الحوسني مدير عام صندوق الزواج بالإنابة، والعقيد الخبير الدكتور إبراهيم محمد الدبل المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، والعقيد سعود الساعدي مدير سكرتارية مكتب سمو وزير الداخلية، ومحمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وخالد الكعبي من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين.