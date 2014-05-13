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حاكم عجمان يستقبل سفير وقنصل باكستان

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حاكم عجمان يستقبل سفير وقنصل باكستان حاكم عجمان يستقبل سفير وقنصل باكستان

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان الأميري صباح أمس، آصف علي خان دراني سفير جمهورية باكستان الإسلامية وجافيد جليل ختك قنصل عام باكستان في دبي اللذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تسلمهما مهام منصبيهما لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بالسفير آصف علي خان دراني والقنصل جافيد جليل ختك، متمنيا لهما التوفيق في خدمة علاقات الصداقة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية وتطويرها لما فيه مصلحة شعبي البلدين الصديقين وسعيا نحو تعميق أواصر علاقات الصداقة بين الإمارات وباكستان.

حضور

حضر اللقاء، الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان وحمد راشد النعيمي مدير الديوان وحمد بن غليطة السكرتير الخاص بصاحب السمو حاكم عجمان وعدد من المسؤولين.

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