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نائب رئيس الدولة يتسلم كتاب «القائد الاجتماعي» والوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية

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نائب رئيس الدولة يتسلم كتاب «القائد الاجتماعي» والوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية نائب رئيس الدولة يتسلم كتاب «القائد الاجتماعي» والوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر الرئاسة بأبوظبي أمس كتاب «القائد الاجتماعي» إهداء من الخبير الدكتور إبراهيم محمد الدبل وهو من تأليف الدبل والدكتور عبد الرحمن شرف محمد. ويركز الكتاب على الاهتمام بالشباب وتوعيتهم وتدريبهم للتعامل مع التحديات المحيطة بهم من خلال تمكينهم وتعريفهم بأدوارهم الاجتماعية التي تصب في مصلحة وطنهم وأسرهم ومؤسساتهم من خلال عدد من المهارات والقدرات التي تعمل على تكوين الصفات القيادية للشباب.

كما تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية من الشيخة خلود القاسمي مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم. وتعد الوثيقة منهاجا تربويا متكاملا اشتركت في إعداده نحو 50 وزارة وهيئة اتحادية ومحلية وفق مجموعة من المحاور والبرامج الوطنية الهادفة التي تسهم في تمكين الطلاب تربويا ومجتمعيا.

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