ولي عهد ابوظبي يعيد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات برئاسة عبدالله بن زايد

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

ونص القرار على عضوية كل من الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير ومعالي عبدالرحمن محمد العويس واللواء الركن عبيد الحيري سالم الكتبي ومحمد حسن عبدالله عمران وريم يوسف الشمري ومحمد حمد غانم المهيري والدكتورة فراوكه هيرد باي ومنى عيسى صالح القرق.

ووفقاً للقرار تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.