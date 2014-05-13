طرق دبي تشارك «البيان» احتفالاتها بالعيد 34

شاركت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، «البيان» في احتفالاتها بعيدها الرابع والثلاثين، حيث وصلت كعكة الاحتفال من الهيئة قبل وصول الوفد المهنئ الذي ضم كلا من: موزة المري مدير ادارة التسويق والاتصال المؤسسي، وخلود الشرف نائب مدير ادارة التسويق والاتصال المؤسسي، ومحمد المنجي اخصائي اعلام رئيسي، ومنى خليل اخصائي في ادارة التسويق، ومنال خالد محرر اول في ادارة التسويق.

وكان في استقبال الوفود المهنئة كل من: ظاعن شاهين المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام رئيس تحرير صحيفة «البيان»، وعلي شهدور مدير التحرير، وعمر العمر نائب مدير التحرير، وطالب شاهين رئيس قسم دعم المحتوى، وكافة رؤساء الاقسام في الصحيفة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المتبادلة بين الجهتين، والتعاون المستمر في مختلف المجالات، وتوفير كافة المعلومات التي من شأنها خدمة المجتمع وجمهور القراء فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة او الاستكمالية التي تنفذها الهيئة، والمشروعات التطويرية المختلفة سواء المتعلقة بالطرق او الجسور او البنى التحتية او غيرها من المشروعات الحيوية التي تشهدها الامارة كقناة دبي المائية.

بدورها اكدت «البيان» على التزامها باهتمامات القارئ اولا ودائما، انطلاقا من رؤيتها في هذا المجال والتي تركز على الجمهور وما يمس حياته اليومية من اخبار واحداث.