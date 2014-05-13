مركز إعلامى إثيوبى: السودان ينتقد الإعلام المصري لقيامه بالتحريض ضد سد النهضة الإثيوبى

ذكر مركز “والتا ” الاعلامى الإثيوبى أن وزير الخارجية السودانى على كرتى انتقد أسلوب القاهرة فى معالجة قضية سد النهضة الاثيوبى ، وأنه دعا وسائل الاعلام المصرية ودوائر أخرى الى التوقف عن ما وصفه بأسلوب ” التهريج ” الذى تنتهجه.

ونقل المركز الاعلامى الاثيوبى عن كرتى قوله فى تصريحات أدلى بها لتليفزيون “الشروق” الموالى للحكومة السودانية ” إن السودان سيعانى من الكثير إذا تم بناء السد بدون إجراء الدراسات البيئية اللازمة لإثبات سلامته أو جدواه الاقتصادية للدول الثلاث الواقعة بمنطقة حوض النيل ” .

وأكد كرتى أنه عندما شعرت حكومته بأن هناك تراخياً فى فحص هذه القضايا ، قامت بتشكيل لجنة وطنية لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالسد مع حق التعاون مع أى لجنة من اللجان الوطنية فى إثيوبيا أو مصر.

ووصف كرتى العلاقات “المصرية / السودانية” بأنها علاقات طيبة ، وأكد أن السودان رفض التدخل فى الأزمة السياسية الراهنة فى مصر ، ووصفها بأنها مسألة داخلية وأنه يحترم إرادة الشعب المصرى وخياره فى إتجاه التغيير.

ومن ناحية أخرى ، قال المركز الاعلامى الاثيوبى إن إبراهيم الغندور المساعد الرئاسى السودانى وجه أيضاً إنتقادات شديدة إلى بعض وسائل الاعلام المصرية ، قائلا ” إن بعض الصحفيين يقومون بدور سلبى فى العلاقات بين البلدين” .

وذكر الغندور أن الشعب السودانى لن ينسى أبداً الاساءات التى تعرض لها من بعض المنتسبين لوسائل الاعلام المصرية ومحاولتهم لتحريض القاهرة ضد الخرطوم ، ولن ينسى أيضاً بعض التصريحات التى أدلى بها بعض السياسيين المصريين ضد السودان.

وأكد الغندور أن الشعب السودانى شعب ذكى ومتسامح ، ولكنه لاينسى أبداً الاحتقار .

وأشار المركز الاعلامى الاثيوبى إلى أن السودان كان قد وافق على مساعى إثيوبيا لبناء سد النهضة ، وأن ذلك أثار غضب جيرانه المصريين.

ا.ش.ا