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بالفيديو .. المنيا يخدم الزمالك بإسقاط الإسماعيلي

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بالفيديو .. المنيا يخدم الزمالك بإسقاط الإسماعيلي بالفيديو .. المنيا يخدم الزمالك بإسقاط الإسماعيلي

قدم المنيا خدماته إلى الزمالك قبل الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بالفوز على الإسماعيلي 3-2 في الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

تقدم الإسماعيلي عن طريق مدافعه صالح موسى في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل إسلام رشدي بهدف عالمي في الدقيقة 17، ويتقدم كريم مصطفى في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 56 يتقدم عمرو السولية، قبل أن يخطف محمود قاعود الفوز في الدقيقة 77.

بذلك الفوز رفع المنيا رصيده إلى 12 نقطة في مؤخرة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الدراويش عند 31 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الزمالك الثالث وللأخير مباراتين متبقيتين.

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فيديو اليوم السابع

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