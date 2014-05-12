ريكاردو: منتظرون هدايا الفرق الأخرى

قال ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى إنه منتظر هدايا الفرق الأخرى فى المجموعه حتى يحقق الصعود إلى الدورة الرباعية.

وكان فريق الاسماعيلى قد انهزم من فريق المنيا الهابط للدرجه الثانيه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 19 من الدوري يوم الأثنين.

وتابع البرازيلى "نتائج الفرق المنافسه على الصعود ولقاءاتها سوف تحدد بصوره قاطعه فرصنا فى المسابقة".

وأوضح أن فريق المنيا لعب على الهجمه المرتده وإستطاع أن يتفوق على دفاعات الأسماعيلى وإستطاعوا حسم النتيجه خاصة أن إستعجال الفوز من جانب لاعبى الدراويش أصابهم بالتوتر وعدم القدره على التعويض.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع برصيد 31 نقطة متساويا مع الزمالك بنفس الرصيد بينما يواجه الزمالك وادي دجلة يوم الثلاثاء.

ويتصدر بتروجيت الدوري برصيد 34 نقطة وتنتظره مواجهة أخيرة من الدراويش، بينما يصطدم الزمالك مع الشرطة صاحب المركز الثاني في الجولة الأخيرة.