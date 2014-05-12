أستاذ كبد: يجب إعداد حملة قومية شاملة للقضاء على فيروس سى فى مصر

أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس ورئيس وحدة زراعة الأعضاء بمستشفى وادى النيل، ضرورة وضع خطة قومية شاملة ومكتملة للقضاء على فيروس سى فى مصر، موضحًا أنه لا يمكن بدء حملة لتشخيص وحصر عدد مرضى فيروس سى فى مصر، دون وجود حلول شاملة لعلاجهم، لأن التشخيص يجب أن يتبعه علاج.

> وأضاف خلال الندوة التى نظمتها إحدى شركات الدواء العالمية، مساء اليوم الاثنين، حول وضع فيروس سى فى مصر، أن القضاء على فيروس سى مسئولية كل مواطن بجانب الحكومة والمجتمع المدنى، وهو ما يستدعى وضع حلول غير تقليدية مثل فرض قيمة نقدية صغيرة لعلاج المرضى أثناء شراء المشتريات المختلفة، كما يحدث فى عدد من دول العالم على رأسها الوﻻيات المتحدة الأمريكية، حيث يتم إضافة دوﻻر واحد لفاتورة المشتريات ببعض المحال التجارية توجه لعلاج فئة معينة من المرضى .