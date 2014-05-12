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سفير مصر في الكونغو: الملعب الذي سيستضيف الزمالك لا يصلح

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سفير مصر في الكونغو: الملعب الذي سيستضيف الزمالك لا يصلح سفير مصر في الكونغو: الملعب الذي سيستضيف الزمالك لا يصلح

أوضح أشرف إبراهيم سفير في الكونغو أن الملعب الذي سيستضيف مباراة الزمالك وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا غير مأمن بالشكل الكافي.

وكان 15 فردا قد لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرين عقب مباراة فيتا كلوب ومازيمبي في الدوري الكونغولي مساء الأحد قبل مواجهة الزمالك بأسبوع.

وقال إبراهيم في تصريحات لقناة (الحياة) "ما حدث ليس بسبب اشتباكات بين الجماهير، ما حدث كان بسبب الغضب الجماهيري والتدافع".

وتابع "الملعب الذي يلعب عليه فيتا صغير للغاية ولا يسمح باستقبال هذا العدد من الجماهير أو تأمين الفريقين، والمشكلة أن الملعب الرئيسي في الكونغو مغلق للإصلاحات حاليا".

ويستضيف فيتا كلوب نظيره الزمالك في انطلاق مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل على نفس الملعب التي أقيمت عليه المباراة.

وأضاف السفير المصري "أجريت اتصالات بالمسؤولين في الكونغو وبنادي الزمالك لبحث خطة تأمين الفريق الأبيض بالكامل، خاصة أنه من الصعب نقل المباراة في الفترة الحالية".

وأكمل "الأمور ليست خطيرة للغاية، فالجماهير هنا دائما عصبية ولكن الملعب والتأمين هو ما يفرق".

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