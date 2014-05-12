بالصور..مستشفى قنا الجامعى تجري عمليتان تدخل غير جراحي لعلاج أمراض العمود الفقري

اجريت اليوم بمستشفي الجامعى بجامعة جنوب الوادى عمليتان عن طريق التدخل الغير جراحى لأمراض العمود الفقرى باستخدام موجات التردد الحرارى وجهاز الاشعة المستمر أجرى العمليتان الدكتور اسامة حمدى سالمان بقسم التخدير والعناية المركزة ومعاونة الدكتور الدكتور احمد مختار بذات القسم وأكد الدكتور اسامة ان الحالة الاولى لمريض من مركز قفط كان يعانى من الالام فى الرقبة مع صداع نصفى فى الرأس منذ فترة طويلة تقترب من الخمس سنوات حيث تم كى اعصاب الفقرات العنقية المغذية لمنطقة الالم وذلك بواسطة موجات التردد الحرارى وهى تقنية جديدة تعطى نتائج فعالة فى هذا النوع من الالم كما انها تقنية تنفرد بها مستشفى قنا الجامعى على مستوى محافظات جنوب الصعيد وأضاف ان العملية استغرقت حوالى ساعة، كما أجريت عملية اخرى لسيدة من محافظة قنا من نفس الالام ، والحالتين تم علاجهما وإجراء العمليتين لهما مجانا من خلال دخولهما المستشفي .

وأشار الى ان الجهاز المستخدم فى العملية لا يوجد إلا بمستشفي قنا الجامعى و اسيوط فى صعيد مصر ويرجع الفضل هنا الى جهود الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة من خلال البروتوكول الموقع بين الجامعة ورابطة الاطباء المصريين الالمان ،وأضاف الدكتور اسامة ان المريض بحالة صحية جيدة وسيغادر المستشفي خلال ساعتين من اجراء العملية بلا جراحة بلا فتح بلا تخدير كلى ،ومن جانبه اعرب الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة عن سعادته بإجراء مثل هذه العمليات بجنوب مصر وخاصة بمستشفيات الجامعة والتى اصبحت مكسبا كبير للصعيد برغم شدة العجز الذى نعانى منه فى التمريض وبعض الامكانيات المادية والمستلزمات الطبية وقدم الشكر للفريق الطبي من خلال اتصال تليفونى مشيدا بكفاءتهم الطبية واكتسابهم الخبرات التى تؤهلهم الى اجراء هذه النوعية من العمليات النادر بجنوب الصعيد .​