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حبس 3 أشخاص بأسيوط لمدة 3 سنوات لاتهامهم بالإنضمام لجماعة أُسست علي خلاف القانون

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حبس 3 أشخاص بأسيوط لمدة 3 سنوات لاتهامهم بالإنضمام لجماعة أُسست علي خلاف القانون حبس 3 أشخاص بأسيوط لمدة 3 سنوات لاتهامهم بالإنضمام لجماعة أُسست علي خلاف القانون

أرشيفية

قررت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المُختصة بقضايا “الإرهاب” برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة تأجيل القضية رقم 3040 لسنة 2014 جنايات مركز القوصية بمعاقبة “مُدثر محمد إبراهيم”، و”فكري عبد المالك حسانين”، و”محمد عبد التواب أبو زيد” بالحبس 3 سنوات عما أسند إليهم وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات لاتهامهم بالإنضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وقضت المحكمة ببراءة كُلًا من، “أحمد حسني محمد عبد الحافظ” و “محمد مدثر محمد إبراهيم” و “أحمد حسني عبد الحفيظ” و “محمد سعد ثابت” و “ضياء سلامة أحمد” مما أسند إليهم.

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