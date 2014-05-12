مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا

شهد مركز المنيا وقوع اشتباكات بين أهالي قريتي الشرفا ونزلة حسين، استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة شخص، احتجاز 4 آخرين، بسبب قيام أحد الأهالي بالسخرية من مواطن من قرية أخرى.

كان اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي، بوقوع اشتباكات عنيفة بين أهالي قريتي الشرفا ونزلة حسين بمركز المنيا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد محمد عصمت لفض الاشتباكات وأطلقوا قنابل الغاز والرصاص في الهواء لتفريقهم .

وتبين أن سبب الاشتباكات، هو السخرية من أحد الأشخاص بنزلة حسين أثناء مروره بقرية الشرفاء فقام أهالي قرية الشرفا احتجاز 3 من نزلة حسين التي اختطفت أحد أهالي قرية الشرفا، وقاموا بقطع الطريق الزراعي إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من تفريقهم بقنابل الغاز وفرضت كردونًا أمنيًا حول حدود القريتين.