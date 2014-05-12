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مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في الباجور الجمعة المقبلة

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مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في الباجور الجمعة المقبلة مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في الباجور الجمعة المقبلة

تقيم القوى الشعبية بمركز الباجور في محافظة المنوفية، الجمعة 16 مايو، مؤتمرا جماهيريا، أمام ستاذ الباجور الرياضي، لإعلان دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي.
> يشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والسياسيين والإعلاميين، بالإضافة إلى أهالي مركز الباجور وباقي مراكز وقرى المنوفية.
> جدير بالذكر أن محافظة المنوفية كانت من أولى المحافظات التي خرجت للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية والرئيس المعزول محمد مرسي، حفاظا على من المحخطط الذي حاولت الجماعة نسجه للبلاد.

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