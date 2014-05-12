فالديز يستكمل تعافيه في ألمانيا

برشلونة، (إفي): أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم أن حارس المرمى فيكتور فالديز تخطى المرحلة الأولى من رحلة تعافيه من القطع الذي تعرض له في الرباط الصليبي للركبة اليمنى نهاية مارس/آذار الماضي، وأنه يعتزم استكمالها في ألمانيا.

وأشار النادي إلى أن الحارس سيتوجه إلى مدينة آوجسبورج بولاية بافاريا الألمانية،

حيث يعتزم استكمال المرحلة الثانية من عملية اعادة التأهيل مع الطبيب أولريش بوينيش، بالتنسيق مع أطباء النادي.

وودع فالديز زملائه اليوم في المدينة الرياضية، ولكن لا يعرف متى سيودع جماهير الفريق، نظرا لأنه يعتزم الرحيل عن البرسا بنهاية الموسم الجاري.