ديفيد سيلفا: بيليجريني كان يستحق لقب الدوري

لاس بالماس، (إفي): قال لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني ديفيد سيلفا اليوم إن مدرب فريقه، التشيلي مانويل بيليجريني كان "يستحق" لقب الـ"بريميير ليج" الذي توج به الـ"سيتيزنس" أمس عقب الفوز على ويستهام بهدفين نظيفين.

وقال اللاعب في تصريحات لاذاعة جزر الكناري الإسبانية "إنه يستحق هذا النجاح، لقد وصل إلينا هذا الموسم وفزنا بلقبين وقدمنا كرة قدم جيدة وسجلنا الكثير من الأهداف".

وأضاف سيلفا "الموسم في كرة القدم الإنجليزية طويل، حيث لا تتوقف المنافسات في عطلة أعياد الميلاد وتلعب مبارايات كثيرة".

واعتبر اللاعب أن الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم تميز بـ"ارتفاع وتسيرة المنافسة"، مشيرا إلى أنه مثل الموسم قبل الماضي جاءت لحظة التتويج في المباراة الأخيرة.

وعن مستقبله أشار سيلفا إلى أنه "سعيد للغاية" في إنجلترا حيث عُومل بصورة جيدة منذ وصوله من قبل الجماهير على حد تعبيره، ولكنه تابع "في كرة القدم لا تعرف أبدا ما الذي قد يحدث".