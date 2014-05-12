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ولي العهد الإسباني يحضر نهائي دوري أوروبا

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ولي العهد الإسباني يحضر نهائي دوري أوروبا ولي العهد الإسباني يحضر نهائي دوري أوروبا

يحضر ولي العهد الإسباني الأمير فيليبي نهائي دوري أوروبا الأربعاء بين مواطنه اشبيلية وبنفيكا البرتغالي في ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو الإيطالية، وفقا لما أعلنه اليوم القصر الملكي.

ويعتبر هذا اللقاء بمثابة أول مباراة بين فريق إسباني وبرتغالي في تاريخ البطولة.

وكانت أول مرة يتأهل فيها الفريق الأندلسي لنهائي هذه البطولة في 2006 حينما كانت تعرف بإسم كأس الاتحاد الأوروبي.

وفاز إشبيلية حينها في المباراة النهائية التي أقيمت في هولندا على ميدلسبره الإنجليزي ليحقق أول لقب قاري له.

وفي العام التالي توج إشبيلية بنفس اللقب مجددا في النهائي الذي خاضه أمام مواطنه إسبانيول في مدينة جلاسجو والذي حسمته ركلات الجزاء عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لمثليهما.

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