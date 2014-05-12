غداً الحدث العالمي.. لاغرفيلد وCruise2015 في دبي!

غداً ستكون أنظار العالم موجّهة إلى مدينة دبي، وتحديداً الى جزيرة The Island في الجميرا، حيث ستشتعل الأجواء فرحاً باستقبال أحدث مجموعات الدار العالمية شانيل Chanel.

هي المرة الأولى التي تعرض فيها الدار إحدى مجموعاتها في هذه المدينة الحيّة، التي تعتبرها واحدة من أكبر المدن في القرن الحادي والعشرين وملتقى الحضارات بين أوروبا وآسيا. وبعد أن جال بعروضه السابقة أنحاء العالم كله من باريس الى نيويورك وسنغافورة، شاء المصمم المبدع كارل لاغرفيلد Karl Lagerfeld أن يكشف عن مجموعة Cruise2014-2015 وسط أجواء منعشة على جزيرة تبعد مئات الأمتار عن ساحل المدينة.

العرض الذي سيقام عند الساعة السادسة من مساء غد، سيحضره أكثر من ألف مدعو من شخصيات إعلامية وفنية واجتماعية ، محليّة وعالمية. لا شكّ أن أي عرض لدار شانيل هو بحد ذاته حدث عالمي يستحق الانتظار، فما بالك لو كان العرض في دبي؟

ننتظر بشوق أن يتمّ الكشف عن مجموعة Cruise 2014-2015 التي لن تقلّ فخامة وتميّزاً عن سابقاتها بالتأكيد.