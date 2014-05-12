بالصور خالد جلال يعلن إنطلاق مواسم نجوم المسرح الجامعي

أكد المخرج خالد جلال رئيس صندوق التنمية الثقافية أن مشروع مواسم نجوم المسرح الجامعى ، والذى يقام تحت شهار “عودة الروح” ،يهدف لإتاحة الفرصة لمبدعى المسرح الجامعى لتقديم وتطوير مواهبهم، وذلك بداية من موسمة الآول،والذى تبدأ فاعلياته شهر يونيو المقبل

وقال جلال فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الأثنين12 مايو،ترحيب وزير الثقافة بالمشروع وكذلك روؤساء الجامعات المشاركة بالموسم

وأضاف جلال أن حماس الشباب للفكرة كان وراء سرعة البدء فى تنفيذها، موضحا أن مواسم نجوم المسرح الجامعى تقام مرتين سنويا،كل 6أشهر،ويقوم الصندوق بتوفير التجهيزات الفنية للعروض،وكذلك أماكن العرض ،ودعم مالى بحد أقصى 2500 جنيه للعرض،وذلك للعروض المختارة من لجان المشاهدة.الأول، وهى جامعات”القاهرة_عين شمس_حلوان”،والذين ستقام لهم ورش فنية تحت إشراف فنانى ومخرجى مسرح،إلى جانب تقديم عروضهم.

وأةضح خالد أن العديد من النجوم رحبوا بتقديم خبراتهم المسرحية للم

شاركين، ومنهم خالد صالح ،هانى رمزى،خالد الصاوى،محمد هنيدى،وأخرون بدأت مسيرتهم الفنية من مسرح الجامعه,

وشارك بالمؤتمر الذى عقد بموكز الإبداع من أعضاء لجنة المشاهدة الكاتب الصحفى محمد بغدادى،المؤلف والمخرج نادرصلاح الدين، الشاعرمحمد بهجت.،بالإضافة للمشاركين بالموسم الأول من نجوم المسرح الجامعى