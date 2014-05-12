وزير خارجية قطر : غياب الحل الشامل للقضية الفلسطينية يهدد استقرار المنطقة

قال الدكتور خالد العطية وزير خارجية دولة قطر ان غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يهدد بما لا يدع مجالا للشك كافة محاولات السعي نحو تحقيق وترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة.

وطالب العطية في كلمة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة الرابع عشر مساء اليوم بالدوحة إسرائيل بمراجعة قرارها بوقف المفاوضات وفرض عقوبات إضافية على الفلسطينيين وأن تدرك مخاطر ضياع فرصة تحقيق السلام.

كما دعا المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى مواصلة جهودهما لتحقيق السلام حتى لا يتفاقم العنف والصراع في المنطقة وتنعكس تداعياته الخطيرة على السلم و الاستقرار العالمي.

وانتقد العطية ما وصفها ازدواجية المعايير الدولية وقال انه لا يزال النظام الدولي يعاني من ازدواجية المعايير وعلى الرغم من ذلك لا يجب التخلي عن الشرعية الدولية بمفهومها الصحيح ويتعين على المجتمع الدولي العمل الجاد على إصلاح النظام العالمي وتجنيب الانتقائية والازدواجية في المعايير وذلك بتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية حتى يسود العالم الاستقرار والأمن والسلام.

وتطرق وزير خارجية دولة قطر في كلمته الي الاوضاع في سوريا مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لانهاء الأزمة السورية ووقف نزيف الدماء وتحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة في التغيير،.

واوضح ان الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري الشقيق من جرائم الإبادة والقتل والتشريد وتدمير المدن والقرى على يد النظام السوري الحالي تلقي بتأثيرات سلبية بل كارثية على مجمل الأوضاع في المنطقة محذرا من ان استمرار هذه الأزمة حتى الآن يرجع إلى تقاعس المجتمع الدولي في التعامل الحازم والجاد من خلال التطبيق الصحيح والسليم للقانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية.

وقال انه بات لزاما على مجلس الأمن الآن أن يباشر مسئولياته ويفرض تنفيذ قراراته بوقف إطلاق النار لحماية الشعب السوري من القتل والتشريد في ظل استخدام النظام السوري الحالي للغازات السامة في تحد وانتهاك صارخ لإرادة المجتمع الدولي.

ا.ش.ا