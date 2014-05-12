غدا..سينما الهناجر تعرض فيلم نادر لحريق القاهرة

تعرض قاعة سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة والنصف مساء الثلاثاء 13 مايو ، الفيلم الوثائقي (حريق القاهرة) للمخرج كمال عبد العزيز ، الذي يعد وثيقة نادرة في التاريخ السينمائي .

ويتضمن الفيلم مشاهد سينمائية وثائقية نادرة لحريق الأوبرا المصرية الخديوية،والذى حدث فجر يوم 28 أكتوبر 1971، وقد التهمت النيران بالكامل هذا المبني التاريخي بما فيه من ملابس وديكورات واكسسوارات للعروض التي تمت علي خشبته منذ انشائه عام 1869 فى عهد الخديو إسماعيل .

وأشار عبد العزيز أن الصدفة قادته لإكتشاف الفيلم ،حبث لم يكن أحد يعرف من قبل أن هذا الحدث تم تسجيله سينمائيا ، لكن البحث قاده المصور للعثور علي فيلم (نيجاتيف) صوره رجل ألماني كان متواجداً بالمصادفة أثناء بدء الحريق ، وبعد عشرين عاما إقتنعت أرملته بإعطاء هذه الوثيقة لكمال ،و التي تعد الوثيقة الوحيدة النادرة التي تسجل سينمائيا لحريق القاهرة .

وأضاف المخرج عليها لقاءات حية مع 13 شخصية تولوا مناصب إدارتها أو قاموا بالعمل فيها كفنيين وفنانين حتي الخفير الذي كان مسئولا عن حراستها، فهم يتحدثون عن ذكرياتهم مع الأوبرا. منهم حسن كامي ـ رتيبة الحفني ـ صلاح عبدون (مدير الأوبرا السابق) ـ وماجدة صالح .