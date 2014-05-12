بوشلين: دونتسك لم تعد جمهورية شعبية مستقلة فحسب بل ترغب أيضًا فى الإنضمام لروسيا

أعلن دينس بوشلين – الذى أعلن نفسه زعيمًا لجمهورية دونتسك الشعبية ـ رغبة الجمهورية الوليدة فى الإنضمام إلى روسيا.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن بوشلين قوله، “أن منطقة دونتسك لم تعد جمهورية مستقلة فحسب ، ولكنها ترغب أيضًا فى الإنضمام إلى روسيا ، ومن ثم ليس هناك حاجة لإجراء استفتاء جديد بشأن طلب الإنضمام إلى الاتحاد الروسى”.

وكان الإنفصاليون الموالون لروسيا فى منطقة دونتسك الواقعة شرق أوكرانيا قد شاركوا أمس فى استفتاء بشأن الاستقلال عن أوكرانيا، حيث أفادت النتائج النهائية بموافقة 90% تقريبًا على الاستقلال تحت إسم “جمهورية دونتسك الشعبية”.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى رفضًا الاعتراف بالاستفتاء الأخير فى دونتسك ولوجانسك بأوكرانيا، والذى وصفه الرئيس الأوكرانى المؤقت ألكسندر تورشينوف بأنه “خطوة على طريق الانزلاق فى الفوضى”.

أ ش أ