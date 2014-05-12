جنايات أسيوط تؤجل محاكمة 172 إخواني بمركز الغنايم لجلسة الأربعاء المُقبل

أجلت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة نظر القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات مركز الغنايم، والمقيدة برقم 371 لسنة 2014 كلى جنوب أسيوط، والمتهم فيها 172متهمًا من قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان وأنصارهم من بينهم جلال عبد الصادق، مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية بأسيوط وبينهم سيدة وعريف وأمين شرطة إلي جلسة بعد غد الأربعاء الموافق 14 مايو 2014م لتقديم دفاع المتهم الأول سند عدم دستورية قانون التظاهر مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة عدا من حضر من تلقاء نفسه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لهم تهمة التعدي على قوات مركز شرطة الغنايم، وإصابة النقيب عبد الغفار الداخل معاون المباحث، والاحتشاد مع مجهولين منتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية حال إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وبعد أن أحكموا السيطرة باغتوا موظفي تلك المصالح بالأسلحة وأجبروهم عن النجاة بأنفسهم، تخريب مقار ديوان مركز شرطة الغنايم ، مكتب السجل المدني ، مكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة ، نقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة ، نقطة التفتيش الأمنية ” القطنة “، المحكمة الجزئية، النيابة العامة ، الشهر العقاري ، المكتب الهندسي للمساحة بمجمع محاكم الغنايم، مجلس المدينة.