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السيسي: حق مصر في مياة النيل..حياة أو موت

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السيسي: حق مصر في مياة النيل..حياة أو موت السيسي: حق مصر في مياة النيل..حياة أو موت

قال  المرشح الرئاسي، المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي السابق، أن تعي وتقدر حق إثيوبيا فى تنمية أراضيها، ولاتعارض أن يتمتع الشعب الإثيوبي بموارده الطبيعية، مشددًا علي حقوق مصر التاريخية فى مياة النيل وأنه مياه النيل تمثل “مسألة حياة أو موت” .

وتابع خلال برنامج ” بصراحة” الذي يذاع علي قناة “سكاي نيوز عربية” وتقدمة الإعلامية “زينة يازجي”، أنه يجب إدراك أن العلاقات مع إثيوبيا يجب أن تأتي في إطار علاقات طيبة معهم ومع دول حوض النيل، موضحًا أن الصراع الحقيقي هو عدم إهمال الحوار والمصالح المشتركة بين القاهرة وأديس أبا أبا.

وأضاف السيسي: ” لابد من وجود حلول تجاه أزمة سد النهضة ونتمنى تفهم الجانب الإثيوبي لأهمية المياه بالنسبة لمصر، ونتفهم حاجة إثيوبيا للتنمية وعلى إستعداد للتعاون معهم”

وإستطرد المرشح الرئاسي : “سد النهضة يحتاج الى المزيد من الدراسة الفنية لضمان نجاح المشروع دون المساس بأمن مصر القومى والمائي”.

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