رئيس بلدية أوكراني انفصالي: المنطقة تحتاج قوات روسية

قال رئيس البلدية المتمرد لمدينة سلافيانسك الأوكرانية الانفصالية المؤيدة لروسيا، الإثنين، إن منطقته الواقعة في شرق البلاد تحتاج لقوات روسية لتوفير الاستقرار والسلام.

وجاءت تصريحات فياتشيسلاف بونوماريوف، غداة استفتاء غير رسمي يقول المتمردون إنه أظهر موافقة 80% ممن أدلوا بأصواتهم على الحكم الذاتي.

ووصف «بونوماريوف» القوات الأوكرانية بأنها قوات احتلال.

وقال في مبناه الإداري المحاط بمتاريس رملية في سلافيانسك: «يجب أن يرحلوا، سندافع عن أرضنا».

ولدى سؤاله عما إن كانت جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد تحتاج مساعدة عسكرية روسية رد قائلا: «أؤيد ذلك. نحتاج قوات روسية لتوفير الاستقرار وحياة هادئة في المنطقة مستقبلا».