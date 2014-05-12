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"الشباب" تقرر سفر الفريق الفائز بدورى المراكز للبرازيل لحضور كأس العالم

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"الشباب" تقرر سفر الفريق الفائز بدورى المراكز للبرازيل لحضور كأس العالم "الشباب" تقرر سفر الفريق الفائز بدورى المراكز للبرازيل لحضور كأس العالم

وافق المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على سفر الشباب أعضاء الفريق الفائز ببطولة دورى كوبا كوكاكولا إلى البرازيل، خلال الفترة من 9 يونيو وحتى 16 يونيو 2014 لحضور حفل افتتاح كأس العالم وحضور المعسكر التدريبى مع الفرق المشاركة فى كوبا كوكاكولا، وفقاً لبروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة للدورى.

وشارك فى البطولة 34 ألف لاعب من المرحلة السنية 13 حتى 15 عاماً بإجمالى عدد 4000 فريق، يمثلون 200 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وبدأت المنافسات خلال شهرى يناير وفبراير من العالم الحالى 2014.

ويأتى سفر اللاعبين وعددهم 12 لاعبا إلى مدينة ساوباولو بالبرازيل لحضور مهرجان افتتاح كأس العالم 2014، وحضور المعسكر التدريبى مع جميع الفرق المشاركة فى بطولة كوبا كوكاكولا العاملية من الدول الأخرى، وذلك مع توفير مدرب متخصص لإعداد الفريق للاشتراك فى بطولة كوبا كوكاكولا العالمية، والمقرر إقامتها بمدينة لندن بالمملكة المتحدة.
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