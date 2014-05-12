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هيئة موانئ البحر الأحمر تطرح مناقصات للتطوير بقيمة 400 مليون جنيه

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هيئة موانئ البحر الأحمر تطرح مناقصات للتطوير بقيمة 400 مليون جنيه هيئة موانئ البحر الأحمر تطرح مناقصات للتطوير بقيمة 400 مليون جنيه

موانيء السويس

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن القيام عن طرح مناقصات عالمية بكراسة شروط لتطوير ميناء الغردقة وشرم الشيخ وذلك بعمل مركز تجاري ومارينا تستعيب سائحين ومواطنين مصريين وتستهدف فى أن تكون مصدر دخل جديد للهيئة والاقتصاد المصري وذلك بقيمة تقترب من 400 مليون جنيه .

قال اللواء بحري حسن فلاح رئس هيئة موانئ البحر الأحمر أنهم يستهدفون أقامة مركز تجاري متعدد الاغراض ويتضمن محلات تجارية ومطاعم سياحية وصلات ترانزيت على مساحات تزيد عن 20 ألف متر ، فضلا عن عمل ممرات وغرف خدمات بطول 1505 متر و1258 متر .

أضاف أنهم يستهدفون أيضا أقامة مارينا لليخوت بميناء شرم الشيخ 667 متر مسح مائي بتكلفة 160 مليون جنيه وسوف يستوعب 6 ألف يخت و 300 ألف زائر وسوف يوفر 450 فرصة عمل أثناء الأنشاء و 400 فرصة بعد الأنشاء.

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