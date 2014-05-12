أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس السيسى فى إجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية -
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السيسي: السعودية وضعت إمكانياتها تحت تصرف مصر في 30 يونيو

Google+ Print
السيسي: السعودية وضعت إمكانياتها تحت تصرف مصر في 30 يونيو السيسي: السعودية وضعت إمكانياتها تحت تصرف مصر في 30 يونيو

قال  المرشح الرئاسي، المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي السابق، أن المملكة العربية ، وضعت إمكانياتها ودعمها الإقتصادي والإسترتيجي، تحت تصرف فى 30 يونيو.

وأضاف خلال برنامج ” بصراحة” الذي يذاع علي قناة “سكاي نيوز عربية” وتقدمة الإعلامية “زينة يازجي”، أن الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وعي قدر الضغوط التي تعرضت لها مصر في 30 يونيو، وأبدي تضامنه ودعمه مع رغبة الشعب المصري.

كما أشاد السيسي، بموقف الإمارات والكويت في دعم مصر، والتصدي للضغوط عليها خلال 30 يونيو، مشددًا أنه لابد أن يكون هناك بعد عربي مشترك حتي نطمأن الي أن الإرهاب لن يكون له مكان بيننا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية