السيسي: السعودية وضعت إمكانياتها تحت تصرف مصر في 30 يونيو

قال المرشح الرئاسي، المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي السابق، أن المملكة العربية السعودية، وضعت إمكانياتها ودعمها الإقتصادي والإسترتيجي، تحت تصرف مصر فى 30 يونيو.

وأضاف خلال برنامج ” بصراحة” الذي يذاع علي قناة “سكاي نيوز عربية” وتقدمة الإعلامية “زينة يازجي”، أن الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وعي قدر الضغوط التي تعرضت لها مصر في 30 يونيو، وأبدي تضامنه ودعمه مع رغبة الشعب المصري.

كما أشاد السيسي، بموقف الإمارات والكويت في دعم مصر، والتصدي للضغوط عليها خلال 30 يونيو، مشددًا أنه لابد أن يكون هناك بعد عربي مشترك حتي نطمأن الي أن الإرهاب لن يكون له مكان بيننا.