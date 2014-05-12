نجوم مهرجان جرش 2014:إليسا وكفوري ونجوى كرم وزين عوض وشذى حسون وعساف وكرزون وحماقي

أطلقت إدارة مهرجان جرش الدولي للثقافة والفنون برنامجها الفني الثقافي العام لدورتها الـ29 بمؤتمر صحفي حاشد في فندق الريجنسي بالاس، تحدّث فيه رئيس اللجنة الوطنية العليا عقل بلتاجي، والمدير العام لمهرجان جرش الدولي محمد أبو سماقه، ومستشار رئيس اللجنة الوطنية العليا أكرم مصاروة.

افتتح المؤتمر رئيس اللجنة الوطنية العليا عقل بلتاجي، فأبدى ارتياحه العميق وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان للمهام والأسلوب الذي اتّبعه مديره العام محمد أبو سماقة في تخطيط وتنفيذ خارطة البرنامج الفني والثقافي لدورة المهرجان الـ29، والتي ستنطلق فعالياتها مساء التاسع عشر من حزيران 2014، لغاية مساء يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته، في مدينة الألف عامود الأثرية "جرش". وأعلن صراحةً أنّ مهرجان جرش أصبح موسم الأمل والفرح في العالم العربي لآلاف السيّاح العرب والمغتربين الحريصين على زيارته والاستمتاع بتنوّعه الفنيّ والثقافيّ والكرنفاليّ، في كلّ عام، داعياً الله لكي يحلّ الأمن والسلام على الدول العربية الشقيقة للأردن.

مهرجان جرش الأول أمنياً في العالم العربي

وأكّد المدير العام لمهرجان جرش محمد أبو سماقة أنّ مهرجان جرش مقصد العائلات العربية والأردنية الأول، لكونه الأوّل أمنياً في العالم العربي، بحيث يشعر الزوار بالأمن والطمأنينة والراحة طوال استمتاعهم فيه بكافة فعالياته الفنية والثقافية.

النجوم العرب وحدهم يُحققون إيرادات عالية

واعترف أبو سماقة للإعلاميين بأنّ النجوم العرب وحدهم الذين يُحقّقون الإيرادات العالية من خلال تمويل القطاع الخاصّ لأجورهم وتكلفة حفلاتهم، بالإضافة إلى شراء بعض الشركات الكبرى الخاصّة تذاكرهم وتوزيعها على موظفيها، وإقبال الآلاف من معجبيهم أيضاً على شراء تذاكر حفلاتهم مسبقاً، بحيث تنفد قبل موعد الحفلة بفترة طويلة.

استجابة مهرجان جرش لملاحظة "سيدتي" عن دورة 2013

وأضاف محمد أبو سماقة: "لقد لفت انتباهنا تغطية مجلة "سيدتي" للدورة الـ28 الفائتة لعام 2013، حيث أسمتها الدورة اللبنانية، لكون أغلب المشاركين من النجوم لبنانيين. أما دورة هذا العام فأكثر تعددية وشمولية عربياً لتعاقدنا مع عدد أكبر من النجوم العرب المشاركين، من فلسطين ولبنان ومصر والعراق والأردن.

إليسا وكفوري ونجوى كرم وزين عوض وشذى حسون وعساف وحماقي وكرزون نجوم مهرجان جرش 2014

والنجوم العرب المشاركون هذا العام هم: إليسا ووائل كفوري ونجوى كرم من لبنان. محمد عساف من فلسطين؛ زين عوض ومتعب الصقار ومكادي نحاس وديانا كرزون وماجد زريقات ومحمد رافع ويحيى صويص وحسين السلمان وفؤاد راكان وسعد أبو تايه من الأردن؛ شذى حسون من العراق؛ محمد حماقي من مصر.

زين عوض نجمة حفل افتتاح دورة جرش الـ29 الرسمي

ورداً على سؤال وجهته مندوبة "سيدتي" بشأن تكرار مشاركة الفنانة الأردنية ديانا كرزون لثلاث سنوات متتالية، واستبعاد الفنانة الأردنية زين عوض، كشف المدير العام للمهرجان أبو سماقة، لأوّل مرة، إعلامياً سبب اختيار المهرجان للفنانة الأردنية المحبوبة زين عوض لتكون نجمة حفل الافتتاح الرسمي لدورة مهرجان جرش الـ29، مساء 19 حزيران في المسرح الشمالي. وجاء إعلانه مشاركتها في الدورة الحالية مفاجأة للإعلاميين، إذ لم ينشر أيّ خبر يتعلّق بمشاركتها سابقاً في أيّ وسيلة إعلامية، ما رسّخ اعتقاداً بأنّ الاتفاق تمّ معها في اللحظات الأخيرة، قبل سفرها إلى بيروت لتجهيز أغنية جديدة لها من إنتاج راديو صوت الغد الأردني، بإدارة الإعلامية اللبنانية جيسي أبو فيصل، مع مجموعة أغاني أخرى، قد تثمرها مشاوراتها في بيروت مع ملحنين لبنانيين كبار من بينهم: ملحم بركات وبلال الزين وزياد برجي.

فيديو كليب جديد لماجد المهندس منعه من الغناء في جرش 2014

ورداً على سؤال آخر لمندوبة "سيدتي" حول عدم مشاركة أيّ فنان خليجيّ هذا العام، أجاب أبو سماقة موضحاً بالقول: "حاولنا التعاقد مع الفنان العراقي ماجد المهندس، إلا أنّه كان واضحاً معنا منذ البداية، إذ اعتذر عن المشاركة لانشغاله بتصوير فيديو كليب جديد له في تركيا. وهو يحبّ أن يستعدّ فنياً مبكراً لمشاركته الهامّة في مهرجان جرش، ونأمل منه ومن باقي نجوم الخليج العربي الذين نعتزّ بهم ونقدّرهم أن يشاركوا في دوراته المقبلة بإذن الله.

الجديد: ألف فنان وفنانة في جرش 2014 من بينهم فرقة هازار النسائية الإيرانية

وأشار أبو سماقة إلى أنّ المهرجان منذ انطلاقته حافظ على جوهره وأصالته وعمقه الثقافي الذي يتميّز به. والجديد أنّ أكثر من ألف مبدع ومبدعة من أنحاء العالم كافة سيشاركون في فعاليات دورته الـ29، وهم ما بين مطرب ومطربة وعازف وفنان وراقص وشاعر وأديب ومثقف وحرفي، من بينهم: فرقة "هازار" النسائية الموسيقيّة الإيرانية، التي ستأتي للمشاركة من طهران مباشرة، لتُقيم أوّل حفل لها في العالم العربي، وفرقة مام خان الهندية، وفرقة الفلامنغو الإسبانية، وعشرات الفرق العالمية والعربية والأردنية.

حضور فعاليات الساحة الرئيسيّة مجاني

ولأول مرة في تاريخ المهرجان منذ تأسيسه، سيتاح لزوار المهرجان العرب والأردنيين دخول شارع الأعمدة والساحة الرئيسيّة وحضور الفعاليات الفنية في الساحة الرئيسيّة والفعاليات الثقافية وفعاليات الأطفال مجاناً ومن دون بطاقة دخول مدفوعة مثلما كان يحدث في السنوات السابقة، على أن يتحمّل المهرجان تكلفة هذا القرار التي تُقارب الـ300 ألف دينار أردنيّ، أي ما يُوازي 440 ألف دولار تقريباً.

مهرجان جرش سبق مهرجانَي موازين وقطاج

وكشف أبو سماقة عن أن مهرجان جرش كان السبّاق إلى تبكير موعد إقامة فعالياته، قبل بدء شهر رمضان المبارك، وتبعه في ذلك مهرجانَا "موازين" المغربي و"قرطاج" التونسي، حيث بكّرا أيضاً في إقامة فعالياتهما.

شاكيرا نجمة مهرجان جرش 2015

وعن مشاركة الفنانة الكولومبية، اللبنانية الأصل، شاكيرا، التي أعلن عن احتمالها خلال العام الفائت، ولم تحصل، أجاب: "تعذّر مشاركة الفنانة العالمية شاكيرا هذا العام لأسباب خارجة عن إرادتنا. لكن ربّما تُشارك في دورة عام 2015 المقبلة بإذن الله".

13 ألف شخص يحضرون فعاليات جرش يومياً

وبيّن أبو سماقة أنّ حوالى 13 ألف شخص يحضرون فعاليات جرش الفنية المدفوعة والمجانية في جرش يومياً، في كافة المسارح الأثرية وشارع الأعمدة والساحة الرئيسية.

أمسيات شعرية تكريماً لروح الشاعر بدر شاكر السياب

وستقام الأمسيات الشعرية في الدورة الحالية تكريماً لروح الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب في تقليد سنويّ نبيل يهدف إلى تكريم كبار الشعراء والأدباء العرب.

كما ستقام أيضاً معارض حرف يدويّة وفنيّة وخزفيّة ومنتجات غذائيّة تقليديّة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والجمعيات الخيرية والتعاونية.

نجوم وأرقام



نجوى كرم تشارك للمرة الرابعة

احتلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم المركز الأول بعدد مشاركاتها في المهرجان، إذ تُشارك للمرة الرابعة. ومشاركتها في عام 2014 تأتي للسنة الثانية مباشرةً، بعد مشاركتها في عام 2013 الفائت، نظراً إلى أنّ حفلاتها مضمونة النجاح مسبقاً ودائماً، وتكون مكتملة العدد، بفضل شعبيّة نجوى الهائلة في الأردن.

وائل كفوري يعود إلى الغناء في جرش للمرة الثانية بعد 17 عاماً

وتقاسم الفنان اللبناني وائل كفوري مع صديقته الفنانة اللبنانية إليسا المركز الثاني في عدد مرّات المشاركة، حيث يُشاركان للمرة الثانية في مهرجان جرش. فقد غنّى وائل لأوّل مرّة في مهرجان جرش، عام 1997، بعد حصوله على إذن عسكريّ خاصّ من الجيش اللبناني، بسبب التزامه وقتئذٍ بأدائه خدمة العلم العسكرية التي زادت من شعبيّته. وكان وائل قد صرّح مراراً بأنّه حرص على أداء واجبه الوطني تجاه بلاده من منطلق أنّه سيستفيد كإنسان، وسيعزّز ذلك رجولته ويُكسبه احتراماً لذاته.

وارتفعت أسهم نجوميّته بعد أن كسرت أغنيتان له، هما: "مكتوبك مليان دموع" و"رايح الجيش"، رقماً قياسياً بنسبة الاستماع، واحتلّتا المرتبة الأولى في الإذاعات اللبنانية والعربية. وقد رشّحه نجاحه الفني والجماهيري اللافت بقوّة للمشاركة في المهرجان، بعد أن أعلن أنّ حلمه الكبير يتمثّل في اعتلاء المسرح الجنوبي الأثريّ في جرش. وها هو يعود إلى الغناء فيه للمرّة الثانية، بعد 17 عاماً، حيث يتوقّع له نجاح فنيّ وجماهيريّ كبير، بفضل تعطّش الجمهور الأردني والعربي لسماعه، حيث تعدّ حفلاته نادرة في الأردن، ولم يطلّ في أيّ مهرجان رسميّ كبير منذ سنوات في العاصمة الأردنية عمان كزملائه العرب.

10 سنوات عمر إطلالة إليسا الأولى في جرش

أما صديقته الفنانة إليسا فتعود إطلالتها الأولى إلى 10 سنوات، حيث شاركت للمرة الأولى في مهرجان جرش عام 2004. وقد رشّحت للمشاركة، بعد تحقيق أغنياتها الرومانسيّة شعبيّة هائلة في الأردن، فتمّ التعاقد معها. وها هي تعود إلى الغناء مرة ثانية في مهرجان جرش، وهي أكثر قوّة ونضجاً فنيّاً وخبرة في المهرجانات العربية الكبرى. ويتوقع حضور عربي كبير لحفلها من جانب الأردنيين والجاليات العربية بعد طول غياب عن المسرح الجنوبيّ العتيق.

المشاركة الأولى لمحمد حماقي وشذى حسون

ويُشارك الفنّان المصريّ محمد حماقي للمرّة الأولى في مهرجان جرش، وكذلك الفنانة العراقية شذى حسون. ويتوقّع أن تشهد حفلاتهما نجاحاً جيّداً، وبالأخص من جاليتيهما المصريّة والعراقيّة، بحكم أنّ حفلاتهما نادرة في الأردن.

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