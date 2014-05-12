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إمينم يعتذر من والدته

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إمينم يعتذر من والدته إمينم يعتذر من والدته

الإثنين 12-05-2014 19:27

اختار النجم العالمي Eminem عيد الأم ليطلق أغنية مصوّرة خاصّة بهذه المناسبة، لتكون بمثابة اعتذار لوالدته.

فبعد أن كان Eminem، البالغ من العمر 41 عاماً، يُشهر كرهه لوالدته في العديد من الأغاني، عاد فأطلق في عيد الأم، الذي تحتفل به الآن أمريكا، أغنية "Headlights"، التي هي بمثابة اعتذار لوالدته Debbie Mathers، بعد أن أهانها في الكثير من أعماله الغنائية، خصوصاً في أغنيته "Cleaning Out My Closet".

يُذكر أنّ الأغنية هي ديو مع المغني الأمريكي Nate Ruess ، وهي ضمن ألبومه "Marshall Mathers LP 2".

 

 


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