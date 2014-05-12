جنايات أسيوط تؤجل نظر محاكمة 33 من أنصار الإخوان لشهر يونيو المقبل‎

أجلت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا “الإرهاب” برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة رئيساً ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ نظر القضية رقم 1728 لسنة 2014 جنايات ثان أسيوط إلي جلسة 7 يونيو القادم للإطلاع والاستعداد مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

> وقال القاضي أن المحكمة لم تطاوع الدفاع الذي طلب التأجيل إلي شهر سبتمبر المقبل وذلك رأفت بالمتهمين.

> والمتهم فيها 33 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمحبوسين جميعاً علي ذمة التحقيقات وهم “مصطفي عاطف ريحان” و “مصطفي محمود يوسف” و “عبد الله محمد محمد جاد الله” و “شريف محمد علي شحاته” و “الحسن حسنين عبد العظيم” و “أحمد إيهاب أنور ثابت” و “محمد أيمن إبراهيم محمد” و “عبد الله أشرف محمد” و “عم عبد الحكيم زناتي” و “مختار أحمد مختار زكي” و “عبد الرحمن وجدي عبد الفتاح” و “أحمد محمد رشاد شحاته” و “عمر محمد حسن محمود” و “محمود محمد عطية حسن” و “علاء فتحي عبد الرحمن” و “عبد الرحمن عبد العزيز خلف” و “محمد جمال حمد حسانين” و “محمد منير جلال علي” و “شهاب أنور عبد الرؤوف” و “عاصم محمد محمد جاد الله” و “أيمن طاهر محمد متولي” و “محمد مكرم أحمد محمد” و “عبد الحميد درويش أبو العلا” و “حمادة محمد جاد الله” و “الهيثم عبد العليم محمد” و “أحمد رأفت محمد أحمد” و “عيد سيد محمد سيد” و “عمر كمال معبد عطية” و “محمود حسن محمود أحمد” و “أحمد صديق هشام” و “محمد عبد الرازق حسب النبي” و “سيد عبد الرحيم عبد العزيز” و “محمد عطية علي عبد العال”.

> وكانت النيابة العامة برئاسة حسنى السمان، ممثل النيابة العامة قد وجه للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وتعريض السلم العام للخطر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والغرض منها تكدير السلم العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.